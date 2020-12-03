Бывший парень погибшей на стриме девушки раскрыл подробности ее жизни

Журналисты «Комсомольской правды» связались с бывшим парнем Валентины Григорьевой — девушки, которая погибла на стриме российского блогера Станислава Решетникова 2 декабря 2020 года. Собеседник издания раскрыл подробности жизни Григорьевой на условиях анонимности.

По данным мужчины, в 2019 году Григорьева уехала из Краснодара, чтобы «покорить Москву». Она также рассказывала о беременности и о том, что собиралась сделать аборт.

«Честно скажу, я ее не отговаривал. Они ведь там пили все, что горит, а что кололи и нюхали — одному богу известно», — заявил приятель погибшей.

Собеседник добавил, что Валентина была влюблена в стримера, но тот «использовал ее для развлечений» — издевался над ней и брызгал в лицо из перцового баллончика. «Я когда увидел, хотел приехать руки и ноги ему сломать. Жалею, что этого не сделал», — добавил мужчина.

Григорьева умерла после вечеринки в доме Решетникова. Утром 2 декабря стример обнаружил ее тело у дома. Он включил трансляцию и показал, как принес тело Григорьевой в дом и пытался привести ее в чувства. В ходе трансляции блогер признавался, что выгнал девушку на улицу, где она провела без верхней одежды несколько часов.

На камеру также попал приезд врачей скорой помощи, подтвердивших смерть. Позже в комнату, предположительно, зашел полицейский и потребовал отключить камеру.

Экспертиза показала, что в крови погибшей имеются следы мефедрона, амфетамина, каннабиса. По предварительным данным, причиной смерти Григорьевой стала остановка сердца от отравления, а переохлаждение было отягчающим фактором.