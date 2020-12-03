Названа причина смерти беременной подруги российского блогера во время стрима

В организме Валентины Григорьевой, умершей во время стрима российского блогера Reeflay (Стаса Решетникова), обнаружены наркотики и большое количество алкоголя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Экспертиза показала, что в крови погибшей имеются следы мефедрона, амфетамина, каннабиса. По предварительным данным, причиной смерти Григорьевой стала остановка сердца от отравления, а переохлаждение было отягчающим фактором.

У самого блогера в организме также выявлены мефедрон и алкоголь.

Reeflay заявил правоохранителям, что не выгонял подругу на улицу. Она якобы сама ушла в бойлерную, где уснула. Блогер настаивает, что у него не было намерений убить Валентину.

2 декабря его отпустили после опроса следователей по поводу смерти подруги. Следственный комитет России (СКР) решил забрать из МВД материалы проверки в связи со смертью молодой женщины.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире.

Согласно неофициальной версии, фигурировавшей ранее, девушка скончалась от переохлаждения. Во время стрима Решетников сам признавался, что выгнал ее на улицу и не пускал в дом.