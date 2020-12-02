Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера отпустили

Российского блогера Станислава Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, отпустили после опроса следователей по поводу смерти подруги Валентины Григорьевой, с которой он проводил стримы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент оснований для возбуждения дела нет, поскольку нет точной причины смерти. В ближайшее время будет проведена экспертиза, по внешним признакам смерть девушки не носила криминального характера.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Следственный комитет России (СКР) решил забрать из МВД материалы проверки в связи со смертью молодой женщины.

Ранее Решетников прокомментировал смерть подруги Валентины Григорьевой, с которой проводил стримы. Он сказал, что ему не о чем сожалеть, так как он «ничего не делал», а, напротив, вызвал скорую. По его словам, подруга могла скончаться из-за употребления наркотических веществ.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в трэш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире.

Согласно неофициальной версии, фигурировавшей ранее, девушка скончалась от переохлаждения. Во время стрима Решетников сам признавался, что выгнал ее на улицу и не пускал в дом. Официально о причинах смерти Григорьевой пока не сообщалось.

В прямом эфире утром 2 декабря Решетников показал, как принес тело подруги в квартиру. Он положил девушку на диван и пытался привести ее в чувства, когда осознал, что она умерла. На камеру попал приезд врачей скорой помощи, подтвердивших смерть. Позже в комнату, предположительно, зашел полицейский, потребовал отключить камеру.