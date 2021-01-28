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Россиянин умер в прямом эфире треш-стрима

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Кадр: Важное в Смоленске / ВКонтакте

В Смоленске россиянин Юрий Душечкин, известный как Дед, умер в прямом эфире треш-стрима от передозировки алкоголя. Об этом сообщает Readovka.

Смерть в прямом эфире наблюдали полторы сотни подписчиков YouTube-канала «Первый шаг в Ютуб». Известно, что канал прославился роликами с издевательствами над маргиналами. Автор видео усаживал перед камерой пенсионеров, которым подписчики отправляли донаты на новую порцию алкоголя.

Душечкин был постоянным гостем YouTube-канала. У пенсионера даже есть свой фан-клуб в Telegram, где аудитория обсуждала смерть мужчины в прямом эфире. «Дед мертвый лежал в конце», — написал один из пользователей.

Как пишет издание, во время стрима мужчина спал на полу. «Деду было четыре водки, он 1,5 литра за сутки выпил, видимо, передоз. Он во сне умер», — пишет пользователь. Полная версия эфира была удалена.

По информации издания, ночью в квартиру, откуда вели стрим, приехали медики и правоохранители, которые обнаружили труп 60-летнего мужчины. Точную причину смерти установят на вскрытии.

Утром 2 декабря российский блогер Станислав Решетников запустил прямой эфир с мертвой подругой. Он положил девушку на диван и пытался привести ее в чувства, когда осознал, что она умерла. На камеру попал приезд врачей скорой помощи, подтвердивших смерть. Позже в комнату, предположительно, зашел полицейский, потребовал отключить камеру.

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