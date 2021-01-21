В России решили наказывать отправляющих донаты треш-стримерам

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди предложила ввести в законодательстве ответственность для пользователей, отправляющих донаты треш-стримерам. Информацию об этом публикует РИА Новости.

По ее словам, решение наказывать за перевод денег должно быть прописано как пособничество в подобных трансляциях, где применяют насилие и издеваются над людьми.

«Должна быть предусмотрена отдельная статья о привлечении к ответственности тех, кто переводит деньги за просмотр таких стримов — в этом усматриваются элементы пособничества, если не соучастия», — подчеркнула она на заседании комиссии Совфеда по информационной политике.

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации выступили за дополнение Уголовного кодекса статьей для организаторов треш-стримов. По мнению законодателей, стримеров нужно в том числе сажать в тюрьму за подобные трансляции.

Если идею одобрят профильные ведомства, то в верхней палате парламента намерены «максимально быстро» подготовить законопроект для внесения на рассмотрение Госдумы.

На подобные трансляции обратили внимание после громкой истории в Подмосковье, когда в ходе эфира 30-летнего стримера Станислава Решетняка (Reeflay) скончалась его подруга. Некоторое время он не мог поверить в произошедшее и вел эфир с мертвой девушкой. Случай вызвал общественный резонанс, выяснилось, что в ходе прямых эфиров стример неоднократно издевался над подругой, в частности заливал лицо перцем.