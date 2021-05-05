Избитая в эфире модель потребовала от блогера Mellstroy 10 миллионов рублей

В Пресненском суде Москвы начался процесс над блогером Андреем Буримом (Mellstroy), которого обвиняют в избиении модели Алены Ефремовой в прямом эфире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

5 мая состоялось закрытое предварительное слушание, в ходе которого адвокаты пострадавшей потребовали, чтобы суд взял Бурима под стражу, однако им было отказано в ходатайстве, сообщает Telegram-канал Mash. Ефремова потребовала с подсудимого в качестве компенсации причиненного ей ущерба 10 миллионов рублей. Она также обратилась в полицию с новым заявлением, в котором сообщила, что ей угрожают убийством.

Mellstroy заявил, что 10 миллионов рублей для него слишком маленькая сумма и ему унизительно ее платить, передает Telegram-канал LIFE SHOT. Он якобы готов заплатить пострадавшей 30 миллионов рублей.

Рассмотрение по существу уголовного дела стримера назначено на 11 мая.

19 октября Бурим разбил Ефремовой лицо в прямом эфире. Он несколько раз ударил ее головой о стол. На следующий день администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал Бурима. В настоящее время он продолжает вести стримы с другого канала.

Перед насилием со стороны блогера молодые люди поругались в ходе стрима на Twitch. Девушка попросила Бурима раздеться перед камерой, чтобы доказать, что у него красивая фигура. В ответ на это он несколько раз ударил ее головой об стол и прокричал, что никогда не говорил ничего подобного.