Женщина опубликовала в газете список гостей для собственных похорон

Жительница Испании запретила родственникам приходить на свои похороны и опубликовала в газете «эксклюзивный» список приглашенных гостей. Об этом пишет Daily Star.

Так, Мария Пас Фуэнтес Фернандес умерла 2 июня. Свой некролог в местном печатном издании она использовала для того, чтобы обратиться к знакомым и семье. «Поскольку я давно не общаюсь с кровной семьей, я заявляю в своей последней воле и завещании, что только люди, упомянутые ниже, могут присутствовать на моей похоронной службе, будь то в похоронном бюро, церкви или на кладбище», — написала женщина.

После сообщения следовало 15 имен и подпись: «Для всех остальных, кто никогда не заботился о моей жизни: я хочу, чтобы вы продолжали жить далеко от меня, как и раньше». Некролог был размещен в газете El Progreso.

В начале июня 75-летняя жительница индийского города Джаггайяпета вернулась домой на следующий день после того, как родственники сочли ее умершей от COVID-19 и по ошибке кремировали тело другого человека. Муж перепутал тело умершей женщины со своей женой, которую попросту не застал на койке в больнице.