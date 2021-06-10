Молодые родители по ошибке кремировали чужого ребенка

В австралийском городе Перт семья кремировала чужого ребенка из-за ошибки в больнице. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В январе 2017 года у Риты (Rita) и Криса Санторини (Chris Santorini) родилась дочь Лили (Lily). Девочка оказалась мертворожденной. Через неделю пара приехала в больницу на похороны ребенка.

Санторини поняли, что в гробу перед ними лежит не Лили, а другой ребенок. Вскоре они узнали, что тело Лили по ошибке выдали другим молодым родителям, которые кремировали его.

Австралийцы подали в суд на компанию, которая управляет больницей, патологоанатомическую лабораторию и ритуальную компанию Перта.

Санторини заявили, что в результате этой ошибки они получили психологическую травму. Рита заявляет, что испытывает тревожность и панические атаки и перестала доверять профессионалам в области медицины.

Женщина рассказала, что она и ее муж общаются с семьей, которая кремировала их дочь. «Они хорошие люди. Мы виделись с ними через месяц после произошедшего, и они передали нам фотографии Лили и свечу с церемонии прощания», — отметила Рита. Кремировавшая девочку семья не участвует в судебном процессе.

Компания-оператор больницы North Metropolitan Health Service и патологоанатомическая лаборатория PathWest выразили сочувствие и соболезнование обеим семьям в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что семья из английской деревни Роклифф, графство Камбрия, по ошибке похоронила незнакомого им человека. Об ошибке стало известно на следующий день, когда сотрудники морга связались с распорядителями похорон — компанией «Джордж Хадсон и сын» — и спросили, когда заберут тело мужчины, которого должны похоронить в Роклиффе.