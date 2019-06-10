Безутешные родители по ошибке похоронили чужого ребенка

В канадском городе Виннипеге родители устроили похороны чужому ребенку из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает издание The Mirror.

19 апреля новорожденного сына Элис Кинак (Alice Kinak) и Тони Алагалака (Tony Alagalak) доставили в больницу города Виннипега в критическом состоянии. Медикам не удалось спасти ему жизнь. Спустя несколько дней труп младенца передали родителям для захоронения.

15 мая доктора связались со скорбящей семьей и признались, что в больнице произошла путаница: родителям вернули тело чужого ребенка. Они заявили, что для выяснения подробностей произошедшего необходимо выкопать из могилы гроб новорожденного.

«Я очень хочу узнать, кто виновен в случившемся и как именно это произошло», — сказал Алагалак в разговоре с журналистами.

Представители больницы воздержались от комментариев.

В 2018 году сообщалось, что жительница Великобритании Кэтрин Квик спустя 14 лет после похорон своей бабушки выяснила, что останки захоронили не в той могиле. Только спустя время родственникам удалось исправить путаницу и перезахоронить покойную Марион Джарвис.

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