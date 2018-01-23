Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях

Две индийские семьи решили воспитывать чужих детей, которые достались им из-за ошибки медсестры в роддоме, сообщает BBC News.

В марте 2015 года у мусульманки Салмы Парбин (Salma Parbin) из штата Ассам родился сын. Через несколько дней она заподозрила, что в больнице допустили ошибку и выдали ей чужого ребенка. «У него маленькие глаза. Таких нет ни у кого в моей семье», — сказала женщина. Она предположила, что получила сына женщины из народа бодо, которая рожала рядом с ней.

Руководство больницы отвергло обвинения и посоветовало Парбин показаться психиатру. В ответ ее муж запросил список рожениц, которые находились в отделении одновременно с ней. Одной из них оказалась Шевали Боро (Shewali Boro) из народа бодо. Мужчина дважды съездил к ней в деревню, но ему не хватило храбрости, чтобы постучаться в дом. Тогда он написал ей письмо.

Когда Боро увидела ребенка Парбин, она обратила внимание на монголоидные черты лица мальчика, которые характерны для народа бодо. Это убедило ее, что в больнице действительно ошиблись. Парбин предложила поменяться детьми, но Боро пришлось отказаться из-за запрета матери.

Позднее семья Парбин заказала анализ ДНК ребенка. Его результаты подтвердили подозрения. Последовала долгая судебная тяжба, которая завершилась в январе 2017 года.

«Судья сказал нам, что при желании мы можем обменяться детьми. Мы ответили, что не будем этого делать, — говорит Салма Парбин. — Мы растили их три года и не можем просто взять и отдать их». Семьи договорились регулярно встречаться и таким образом принимать участие в жизни своих биологических детей.

Народ бодо — этническая группа на северо-востоке Индии, которая славится своими ткачами. Многие семьи держат своих собственных шелкопрядов и с ранних лет учат дочерей ткать.

В 2015 году суд во Франции постановил выплатить двум семьям почти два миллиона евро за ошибку врачей и акушеров, которые перепутали их детей более 20 лет назад.

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