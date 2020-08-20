Семья по ошибке похоронила незнакомого пенсионера

Семья из английской деревни Роклифф, графство Камбрия, по ошибке похоронила незнакомого им человека. Об этом сообщает издание 7 News.

6 июля родные похоронили умершего родственника. Они не знали, что в гробу находится тело неизвестного им пенсионера, который был на год младше скончавшегося.

Об ошибке стало известно на следующий день, когда сотрудники морга связались с распорядителями похорон — компанией «Джордж Хадсон и сын» — и спросили, когда заберут тело мужчины, которого должны похоронить в Роклиффе.

Ошибочно похороненного мужчину пришлось эксгумировать, так как его должны были кремировать 13 июля. В день эксгумации тело жителя Роклиффа было предано земле.

Местные власти разбираются, каким образом произошла подобная ситуация. «Мы работаем с распорядителями похорон, чтобы установить обстоятельства инцидента, и сообщим о ходе расследования семьям», — сказал представитель Фонда комплексного медицинского обслуживания Северной Камбрии.

Сотрудник похоронной компании сказал: «Мы соболезнуем семьям. Наша семья работала распорядителями похорон более 150 лет, и ничего подобного не происходило ранее. Очевидно, произошла чудовищная ошибка». Он пояснил, что распорядители подали в морге документы на человека, чье тело они должны были забрать. «Мы не поняли, что это было тело другого усопшего. Мы сочувствуем семьям», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Виннипеге родители устроили похороны чужому ребенку из-за врачебной ошибки. После доктора связались со скорбящей семьей и признались, что в больнице произошла путаница.