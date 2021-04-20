Умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл. Об этом пишет Reuters.

«Что ж, мое время пришло. С нетерпением жду, когда снова увижу [жену] Джоан и [дочь] Элеанор. Прежде чем я уйду, хочу сказать, как много вы значите для меня», — рассказал Мондейл в заявлении, которое было опубликовано после его смерти. Его жена Джоан умерла в 2014-м, а дочь Элеанор — в 2011-м.

Он скончался в понедельник, 19 апреля. Причина смерти политика пока не уточняется. Семья бывшего вице-президента рассказала, что поминальная служба пройдет и на его родине в Миннесоте, и в Вашингтоне.

Сообщения о смерти политика уже прокомментировали президент Штатов Джо Байден и первая леди Джилл Байден. «Мы с Джилл с огромной скорбью приняли новость о том, что вице-президента Уолтера Мондейла не стало. Мы благодарны за то, что можем называть его одним из самых преданных патриотов нации, дорогим другом и наставником», — говорится в заявлении.

В 1984-м Мондейла выдвинули кандидатом в президенты от демократов, однако он проиграл Рональду Рейгану. С 1993 по 1996 год был послом США в Японии.

Бывший вице-президент США занимал пост при администрации президента Джимми Картера, с 1977-го по 1981 год. Мондейл был членом Демократической партии.

Мондейл родился в 1928 году в Миннесоте.

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