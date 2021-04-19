Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Виктор Шувалов умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

О причинах смерти ветерана не сообщается. В декабре 2020-го Шувалов по указу президента России Владимира Путина получил орден «За заслуги перед Отечеством».

Шувалов был хоккеистом сборной СССР, когда отечественные спортсмены впервые в истории завоевали золото чемпионата мира в 1954 году. Спустя два года он стал олимпийским чемпионом.

13 февраля ушел из жизни тяжелоатлет и олимпийский чемпион в составе сборной СССР Юрий Власов. Помимо золота Игр, он четырежды выигрывал золотые медали чемпионатов мира и шесть раз становился чемпионом Европы. Власову было 85 лет.