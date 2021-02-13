Умер олимпийский чемпион Власов

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР тяжелоатлет Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Первым о смерти именитого тяжелоатлета сообщил пауэрлифтер Михаил Кокляев. Спортсмен опубликовал соответствующий пост в Instagram.

Позже президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов подвердил «Чемпионат.com» эту информацию. 21 января сообщалось о госпитализации Власова. Бывшего тяжелоатлета доставили в реанимационное отделение, однако позже его состояние улучшилось.

Уроженец Донецкой области четырежды выигрывал золото чемпионатов мира и шесть раз становился чемпионом Европы. Также на его счету золотая медаль Олимпиады-1960. Спустя четыре года он завоевал серебро на Играх в Токио, уступив первое место партнеру по сборной СССР Леониду Жаботинскому.

Власов пользовался популярностью и за рубежом. Поклонником советского тяжелоатлета неоднократно называл себя киноактер Арнольд Шварценеггер. С 1993 по 1995 год Власов был депутатом Государственной Думы РФ.