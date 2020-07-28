Умер советский чемпион Олимпиады-1980

Чемпион Олимпийских игр 1980 года Александр Аксинин умер в 65 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Николай Сидоров, выступавший вместе с Аксининым на Олимпиаде в Москве, рассказал, что спортсмен почувствовал себя плохо на даче. Ему вызвали скорую. Затем бывшего легкоатлета отвезли в больницу, где он скончался. Причины смерти пока неизвестны.

Аксинин выиграл золото на Играх-1980 в эстафете четыре по 100 метров. На счету легкоатлета также бронзовая награда Олимпиады 1976 года в Монреале в этой дисциплине. Также он выигрывал золото чемпионата Европы в эстафете и трижды становился чемпионом СССР. После завершении спортивной карьеры Аксинин работал тренером общества «Динамо».

22 июля умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Гусев. Ему было 73 года.