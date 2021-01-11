Олимпийский чемпион-1992 умер в 49 лет

Грузинский и советский дзюдоист и олимпийский чемпион-1992 Давид Хахалейшвили умер. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший спортсмен скончался в возрасте 49 лет. О причинах смерти Хахалейшвили не сообщается. На Играх в Барселоне в 1992 году он завоевал золото в категории свыше 95 килограммов. Хахалейшвили представлял Объединенную команду.

В составе советской сборной в 1990-м он выиграл бронзу на чемпионате Европы в абсолютной весовой категории. На чемпионате мира в 1991-м он стал обладателем серебряной медали.

Хахалейшвили — двукратный чемпион СССР среди юниоров и победитель чемпионата СССР среди взрослых. Также на его счету два золота на чемпионатах Европы среди юниоров.

После выступлений с дзюдо Хахалейшивили перешел в самбо. В этом виде спорта он дважды стал чемпионом мира. Кроме того на его счету три поединка в смешанных единоборствах.