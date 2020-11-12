Воспитавший трех олимпийских чемпионов тренер умер

Заслуженный тренер России, воспитавший трех олимпийских чемпионов по биатлону, Геннадий Челюканов умер в Новосибирске. Об этом сообщает на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Челюканов умер на 81 году жизни. Как отмечает журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале, заслуженный тренер страдал от ряда заболеваний, в том числе и рака.

СБР выражает соболезнования семье Челюканова и отмечает его успехи на тренерском поприще. «Память о выдающемся подвижнике сохранят в душе и сердце многие тысячи спортсменов и тренеров», — говорится в заявлении организации.

Челюканов начал тренерскую деятельность в 1967 году. Среди подопечных специалиста победители Олимпийских игр Сергей Булыгин, Анна Богалий и Светлана Ишмуратова, которая выиграла два золота на Играх в 2006-м.