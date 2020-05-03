Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов умер на 86 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Его преждевременный уход — невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики», — отметили в ВФЛА.

Геннадий Солодов — советский легкоатлет, специализирующийся в спортивной ходьбе. Участник двух Олимпиад (1960 и 1964 годов) и мастер спорта СССР международного класса.

Наиболее известным спортсменом среди воспитанников Солодова является Евгений Евсюков — бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер чемпионата Европы в помещении. Также Солодов тренировал Александра Яргунькина — чемпиона России 2014 года в ходьбе на 50 километров.

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