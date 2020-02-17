Украинский фигурист умер в 29 лет

Украинский фигурист Николай Бондарь умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на сайте skating.com.ua.

По предварительной информации, фигурист скончался от остановки сердца во сне.

Бондарь — бронзовый призер чемпионата Украины 2008 года, участник юниорского чемпионата мира сезона-2007/2008 и юниорских Гран-при. После завершения карьеры он работал тренером в Китае.

3 февраля умер вратарь казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Снежные барсы» Вилен Прокофьев. Спортсмену было 18 лет. Он скончался от саркомы Юинга — злокачественной опухоли костного скелета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!