25-летний футболист подрался накануне матча и умер

Полузащитник британского «Мэтлок Таун» Джордан Синнот умер в результате травм, полученных в драке накануне матча команды. Об этом сообщает The Sun.

25-летнего Синнота обнаружили без сознания у торговых рядов. Этому предшествовала драка у бара, в которой, по информации полиции, участвовали восемь мужчин и одна женщина. Синнот с подозрением на перелом костей черепа доставили в больницу, где футболист и умер.

Полиция уже задержала подозреваемого. В ходе расследования инцидента арестован 27-летний мужчина.

Синнот выступал в «Мэтлок Таун» на правах аренды. Клуб — представитель восьмого по силе дивизиона чемпионата Англии. Команда отменила матч после того, как стало известно о смерти игрока. Элфертон Таун, который владел правами на футболиста, также отказался от проведения своего матча.

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