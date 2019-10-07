23-летний футболист упал с шестого этажа и разбился насмерть

23-летний аргентинский футболист Эсекьель Эсперон умер после падения с шестого этажа. Об этом сообщает издание Infobae.

Спортсмен в воскресенье, 6 октября, находился на вечеринке в Буэнос-Айресе. В три часа утра он вместе с друзьями вышел на балкон и оперся на перила, которые не были должным образом закреплены. В результате Эсперон упал с шестого этажа. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, аргентинец был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Эсперон начал карьеру в аргентинском клубе «Олл Бойс», также он выступал за бразильские «Интернасьонал» и «Гремио». В последнее время он играл за мексиканский «Атланте».

4 октября сообщалось о смерти серебряного призера Олимпиады 2008 года в составе сборной Нигерии по футболу Айзека Промиса. Спортсмену был 31 год. Причиной смерти стал сердечный приступ.

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