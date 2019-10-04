Призер Олимпиады умер в 31 год

Серебряный призер Олимпиады 2008 года в составе сборной Нигерии по футболу Айзек Промис умер в возрасте 31 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте нигерийской федерации футбола.

Причина смерти в настоящее время не установлена. Федерация выразила соболезнования родным спортсмена.

Промис был капитаном сборной Нигерии на Олимпийских играх в Пекине 2008 года. Тогда африканцы дошли до финала турнира, где проиграли национальной команде Аргентины. На клубном уровне футболист провел большую часть карьеры в чемпионате Турции.

25 сентября бывший футболист сборной Литвы по футболу Артурас Римкявичус умер в возрасте 36 лет. По неподтвержденной информации, он покончил с собой.

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