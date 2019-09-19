В Амстердаме застрелили профессионального футболиста

32-летний голландский защитник Келвин Мейнард застрелен в Амстердаме. Об этом сообщает «Би-би-си».

К машине Мейнарда подъехали двое неизвестных на черном скутере и несколько раз выстрелили в него. Офицеры с близлежащей пожарной станции попытались помочь мужчине, однако он скончался от полученных ран.

Мейнард в последнее время выступал за голландский любительский клуб «Алфенс Бойз». Также он известен по игре за бельгийский «Антверпен» и британский «Бертон Альбион».

В июле 20-летний футболист Эррера Гастелум умер в результате нападения группы неизвестных людей. Они подъехали к спортсмену на мотоцикле, пока он стоял на улице, атаковали его, а один из преступников ударил Гастелума ножом в сердце. Позднее игрок скончался в больнице.

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