Фанаты «Барселоны» посмеялись над покойным игроком соперника во время матча

Каталонская «Барселона» инициировала расследование относительно поведения группы болельщиков сине-гранатовых во время матча вторых команд против «Эспаньола». Об этом сообщает RAC1.

Встреча против «Эспаньола Б» состоялась 4 января. Представители фанатской группировки Boixos Nois посмеялись над покойным футболистом соперника. Они скандировали шутливую кричалку, упоминая имя Дани Харке: «Если Дани забьет — будет гол-призрак».

Кроме того, фанаты выкрикивали нацистское приветствие. В «Барселоне» намерены установить причину, по которой представители группировки пробрались на трибуны стадиона имени Йохана Кройфа.

Встреча вторых команд «Барселоны» и «Эспаньола» завершилась победой сине-гранатовых. Итоговый счет — 2:0 в пользу «Барселоны».

Харке — воспитанник «Эспаньола». Он выступал за клуб до своей смерти в 2009 году. Футболист умер от сердечного приступа в номере отеля во Флоренции.

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