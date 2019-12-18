Рисунок с целующимися игроками «Барселоны» и «Реала» вызвал споры среди фанатов

Граффити с изображением целующихся защитника «Барселоны» Жерара Пике и капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса вызвали споры среди фанатов в соцсетях. Рисунок доступен в Twitter CNN.

По информации испанского AS, автором граффити стал художник Tvboy, который уже изображал целующихся Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Отмечается, что рисунок должен помочь диалогу между Испанией и Каталонией.

Некоторые пользователи посчитали работу неуместной. «Это призыв к гомосексуальным отношениям. Что за глупость», «Зачем это нужно? Явно для рекламных целей», «Пусть играются с другими вещами, а футболистов оставят в покое», — писали они. Другие юзеры, напротив, восхитились работой художника: «Как здорово, что кто-то призывает к миру, а не глупым протестам», «Замечательный рисунок! Пришло время насладиться футболом и отложить в сторону нашим разногласия».

Позднее 18 декабря «Барселона» и «Реал» проведут матч в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Каталонцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 35 очков. Сливочные занимают второе место, уступая сопернику лидерство по дополнительным показателям.

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