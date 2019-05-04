Целующиеся мужчины-спортсмены попали на обложку французского журнала

Французский спортивный журнал L'Equipe анонсировал новый номер, на обложке которого изображены два целующихся ватерполиста. Фото появилось в Twitter-аккаунте издания.

Выпуск посвящен проблеме гомофобии в спорте. «У спорта есть возможность показывать примеры, которые открывают двери и закрывают рты. И пример должен идти сверху. Ни один футболист из ведущих лиг не осмелился говорить о гомосексуальности», — заявила редакция.

Отмечается, что на обложке изображен Седрик Ле Галло, режиссер фильма «Блестящие креветки». «Благодаря этой фотографии мы говорим, что любовь не должна шокировать, а гомофобия является преступлением в жизни и спорте», — добавляют французские журналисты.

В апреле этого года французский журнал France Football выпустил номер, на обложке которого были изображены футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, целующиеся в губы. Темой выпуска стало многолетнее противостояние двух форвардов.

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