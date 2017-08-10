В британском футболе появился первый открытый гомосексуалист

Британский арбитр Райан Аткин, обслуживающий матчи пятого по силе английского дивизиона, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом рефери рассказал в интервью Sky Sports.

«Так случилось, что я гей. Понятно, что это шаг в неизвестность. В британском футболе в настоящий момент нет игроков — открытых гомосексуалистов и до сих пор не было арбитров — открытых геев. Надеюсь, мои действия помогут другим обрести уверенность в подобной ситуации», — заявил Аткин.

Рефери также выразил уверенность, что через несколько лет подобные публичные признания будут не нужны, но до этого момента в британском футболе нужно создать среду, «в которой каждый сможет чувствовать себя комфортно».

Самым известным открытым геем в мировом футболе является бывший футболист сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Игрок, завершивший карьеру в 2013 году, выступал за такие клубы как «Лацио», «Штуттгарт», «Астон Вилла», «Эвертон».