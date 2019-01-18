Игрок «Барселоны» отдал футболку фанату и заставил его рыдать в плечо девушки

Twitter / FC Barcelona

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто отдал свою игровую футболку фанату после матча Кубка Испании против «Леванте», заставив его зарыдать. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте каталонского клуба.

После встречи, которая завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:0, Роберто подошел к трибунам и кинул майку болельщику. Тот не сумел сдержать эмоций и заплакал, уткнувшись в плечо своей девушки.

Роберто появился на поле на 73-й минуте при счете 3:0. Он является воспитанником «Барселоны» и выступает за команду с 2010 года.

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