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«Барселону» обвинили в наглости и оскорблении

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Президент французской «Тулузы» Оливье Садран раскритиковал руководство испанской «Барселоны» за то, что клуб объявил о переходе полузащитника Жана-Клера Тодибо. Слова функционера приводит L'Equipe.

8 января «Барселона» сообщила, что достигла предварительной договоренности с 19-летним футболистом — он должен присоединиться к команде летом на правах свободного агента. Садран же указал на неподобающее поведение каталонцев, отметив, что за полгода может произойти все что угодно.

«Это показало их наглость, они оскорбили нас», — заявил Садран. Он заявил, что большой клуб не должен так себя вести, однако признал, что испанский клуб имел юридическое право подписать контракт с Тодибо.

19-летний полузащитник проводит первый сезон в профессиональной карьере. В рамках чемпионата Франции Тодибо сыграл за «Тулузу» 10 раз и отметился одним голом.

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