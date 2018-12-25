Неймар затосковал

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар никак не может забыть «Барселону» и мечтает вернуться в каталонский клуб. Об этом пишет AS.

Источник в «Барселоне» рассказал журналистам, что бразилец постоянно звонит руководству, потому что очень хочет переехать в Испанию. Сам Неймар понимает, что сделать это будет очень сложно. Отмечается, что летом 2019 года на форварда не будет установлена фиксированная цена, однако в 2020-м его можно будет купить за 160 миллионов евро.

В «Барселоне» спокойно относятся к поведению Неймара. В клубе знают, что он публично или тайно поддерживает связь с игроками и посещает раздевалку команды каждый раз, когда приезжает в город.

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В сентябре испанские СМИ сообщали, что бразилец попросился обратно в «Барселону». В течение года неоднократно появлялись сообщения о том, что форвард недоволен уровнем чемпионата Франции и жизнью в Париже. Помимо этого, его нервирует конкуренция с нынешними одноклубниками — нападающими Эдинсоном Кавани и Килианом Мбаппе.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. В сезоне-2018/2019 на его счету 11 голов и шесть голевых передач в 12 матчах чемпионата Франции. По информации Der Spiegel, в Париже Неймар зарабатывает около 100 тысяч евро в день.

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