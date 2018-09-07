Неймар попросился обратно в «Барселону»

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар рассчитывает вернуться в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Сообщается, что бразилец уже обращался к руководству каталонцев с просьбой инициировать его переход. По информации издания, Неймару нелегко дается конкуренция с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани и французом Килианом Мбаппе.

20 июля сообщалось, что Неймар не намерен покидать французский клуб. Среди претендентов на игрока назывался мадридский «Реал».

В конце апреля президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу признался, что был бы рад возвращению в клуб Неймара. СМИ сообщали о недовольстве бразильца уровнем чемпионата Франции.

В составе «Барселоны» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. Летом 2017-го футболист перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

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