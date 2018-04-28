«Барселона» захотела вернуть Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о желании вернуть в клуб нападающего ПСЖ Неймара. Его слова приводит Marca.

«Мне нравятся, когда лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Конечно, я был бы рад возвращению Неймара в "Барселону"», — отметил он.

Глава каталонской команды прокомментировал решение мадридского «Реала» не организовывать для сине-гранатовых чемпионский коридор. «Каждый поступает так, как считает правильным. Если чемпионского коридора не будет, значит, не будет. Думаю, нечто похожее уже происходило когда-то, но я на самом деле не помню», — сказал он.

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Неймар решил покинуть ПСЖ из-за недовольства уровнем чемпионата и жизнью в Париже. В середине марта сообщалось, что футболист попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал». СМИ также называли каталонскую «Барселону» одним из вариантов продолжения карьеры форварда.

В ноябре 2017-го Marca также писала, что Неймар в слезах просил Бартомеу не продавать его в ПСЖ летом того же года. В итоге трансфер состоялся, и каталонцы получили за форварда 222 миллиона евро.

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