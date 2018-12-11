«Барселона» повесила на вечно опаздывающего игрока огромный ценник

«Барселона» не заинтересована в продаже нападающего Усмана Дембеле, которого критикуют за постоянные нарушения дисциплины. Об этом пишет Mundo Deportivo.

Французским футболистом интересуются несколько английских клубов, однако в «Барселоне» убеждены, что он поможет команде выиграть Лигу чемпионов. Позиция каталонцев по поводу трансфера Дембеле такова: руководство отпустит игрока в клуб, который заплатит за него прописанную в контракте сумму отступных. Она составляет 400 миллионов евро.

В ноябре «Барселона» поставила Дембеле ультиматум: либо он решит проблемы с дисциплиной, либо клуб найдет вариант для его продажи уже летом 2019 года. Среди претензий к французу были систематические опоздания на тренировки, а также низкая интеграция Дембеле в коллектив.

Также стало известно, что «Барселона» будет вынуждена выплатить до 40 миллионов евро дортмундской «Боруссии», за которую ранее выступал Дембеле, если продаст его зимой. Эта сумма складывается из всех бонусов, которые немцы могли бы получить, если бы форвард отыграл за каталонцев до конца контракта.

Форвард перешел в каталонский клуб в 2017 году. «Барселона» заплатила за него 105 миллионов евро. В сезоне-2018/2019 Дембеле провел 20 матчей и забил восемь голов во всех турнирах.

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