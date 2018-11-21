«Барселона» оказалась в безвыходном положении из-за вечно опаздывающего игрока

«Барселона» будет вынуждена выплатить дортмундской «Боруссии» до 40 миллионов евро, если захочет продать нападающего Усмана Дембеле до окончания срока действия его контракта. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

По информации источника, «Боруссия», за которую Дембеле играл до лета 2017 года, и «Барселона» во время переговоров о трансфере игрока внесли в соглашение особый пункт. В случае перепродажи француза каталонцы должны выплатить дортмундцам сумму, которая складывается из всех бонусов за удачное выступление Дембеле в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Таким образом, если «Барселона» продаст форварда зимой, то будет вынуждена выплатить «Боруссии» около 40 миллионов евро, которые немцы бы получили, если бы Дембеле играл в Испании до окончания контракта.

«Барселона» конфликтует с Дембеле из-за его поведения. Клуб выдвинул французу ультиматум и пригрозил отстранить от тренировок с основной командой, если он не перестанет опаздывать на занятия. Помимо этого, нападающий не спешит с изучением испанского и общается в основном со своим соотечественником защитником Самюэлем Умтити. Сообщалось, что клуб рассматривает вариант с продажей Дембеле летом 2019-го.

В текущем сезоне на счету Дембеле 11 матчей и четыре гола в рамках Примеры. Недовольство игрой француза высказывал капитан «Барселоны» Лионель Месси, который, по информации Don Balon, отнес его к числу недостойных играть за клуб футболистов.

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