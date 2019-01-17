Над «Барселоной» нависла угроза исключения из Кубка Испании

Каталонская «Барселона» может быть исключена из Кубка Испании из-за появления на поле отстраненного футболиста. Об этом сообщает The Independent.

19-летний игрок обороны каталонцев Хуан Брандарис Мовилья вышел на поле в первом матче 1/8 финала национального кубка против «Леванте». «Барселона» выпустила футболиста на поле, несмотря на наличие у него действующей дисквалификации. Мовилья получил ее за перебор желтых карточек в третьем дивизионе чемпионата Испании.

Первая встреча завершилась поражением «Барселоны» со счетом 1:2. Ответный поединок 1/8 финала состоится 17 января.

В декабре 2015-го в матче 1/16 финала Кубка против «Кадиса» за мадридский «Реал» сыграл российский полузащитник Денис Черышев, который не имел на это права из-за действующей дисквалификации. Королевский клуб был в итоге исключен из турнира, несмотря на победу со счетом 3:1.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!