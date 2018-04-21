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«Барселона» 30-й раз выиграла Кубок Испании

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Каталонская «Барселона» разгромила «Севилью» в финальном матче Кубка Испании. Встреча состоялась в субботу, 21 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой сине-гранатовых со счетом 5:0.

В составе каталонцев отличились Луис Суарес (14-я, 40-я минута), Лионель Месси (31-я), Андреас Иньеста (52-я) и Филиппе Коутиньо (с пенальти, 69-я). Месси дважды ассистировал партнерам, еще по одному голевому пасу отдали Коутиньо и Жорди Альба.

«Барселона» выиграла национальный Кубок 30-й раз в истории. Кроме того, в активе сине-гранатовых 24 титула чемпионов Испании. За пять туров до окончания нынешнего розыгрыша первенства страны каталонцы возглавляют таблицу с 83 очками. На втором месте расположился мадридский «Атлетико» (71 очко). Третью строчку занимает «Реал» (68 очков).

18 апреля стало известно, что Иньеста продолжит карьеру в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь». 33-летний полузащитник — воспитанник каталонского клуба, он провел в нем всю карьеру.

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