Неймар испугался фанатов «Реала» и решил перейти в МЮ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассматривает вариант с переходом в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, футболист хотел бы поработать с тренером манкунианцев Жозе Моуринью. Предварительное соглашение МЮ с Неймаром уже достигнуто.

Газета также пишет, что форвард не захотел переходить в мадридский «Реал». Нападающий опасается, что болельщики «сливочных» не примут его, так как ранее он выступал за «Барселону».

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В середине марта сообщалось, что Неймар попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал». СМИ также называли каталонскую «Барселону» одним из вариантов продолжения карьеры Неймара.

Неймар решил покинуть ПСЖ из-за недовольства уровнем чемпионата и жизнью в Париже. Парижский клуб купил футболиста летом 2017 года за 222 миллиона евро. В настоящий момент форвард восстанавливается от травмы. В текущем сезоне на его счету 29 голов в 30 матчах чемпионата.

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