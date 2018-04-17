Футболист променял «Барселону» на вино в Китае

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покинет команду ради китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из-за вина. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, испанец после переезда в Китай планирует развить винодельный бизнес. Хавбек намерен реализовывать на китайском рынке до двух миллионов бутылок вина в год.

На данный момент винодельня испанца продает порядка 700 тысяч бутылок алкоголя разных сортов. В пределах Испании бизнес футболиста является убыточным.

В октябре 2017 года Иньеста подписывал пожизненный контракт с «Барселоной». 33-летний футболист является воспитанником каталонской команды. Вместе с «Барселоной» полузащитник восемь раз становился победителем чемпионата Испании, четыре раз — Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Кубок Испании и семь раз Суперкубок страны. В составе сборной Испании футболист также становился чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).

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