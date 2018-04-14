Немецкая теннисистка променяла секс на книги

Немецкая теннисистка Андреа Петкович рассказала о способах восстановления сил. Ее слова приводит Süddeutsche Zeitung.

«Наркотики исключены из-за антидопинговых правил, алкоголь замедляет восстановление организма. Остается секс, но у меня для него либо нет сил, либо я слишком ленива, так что для меня это редкость. Поэтому я сделала выбор в пользу литературы, музыки и кино», — заявила Петкович.

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По мнению спортсменки, теннис — неблагодарный вид спорта. «Наш сезон начинается 1 января в Австралии и заканчивается в середине ноября в Сингапуре. Почти 11 месяцев изнурительной борьбы, после которых мы забываем, как выглядит мама», — отметила она.

30-летняя Петкович — победительница шести турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В 2012 года спортсменка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

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