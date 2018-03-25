Второй ракетке мира во время матча пожелали смерти родственников

Датская теннисистка Каролин Возняцки после матча на турнире в Майами против Моники Пуиг обратилась к организаторам, рассказав о том, какое давление оказывалось на нее во время встречи. Обращение спортсменка опубликовала в Twitter.

«Прошлой ночью я проиграла в сложнейшем матче прекрасной теннисистке и подруге Монике Пуиг. Я понимаю, что теннис — это игра, в которой есть место и победам, и поражениям. Но вчера среди болельщиков были люди, которые оскорбляли мою семью, желая смерти моим родителям, обзывали меня словами, которые я не могу написать», — написала Возняцки.

Вторая ракетка мира отметила, что ее 10-летнего племянника и мужа в грубой форме попросили замолчать. «Охрана и другой персонал не пресекали это, а даже поощряли происходящее. Я не против поддержки любимых игроков, даже несмотря на напряженную атмосферу, но когда боление выходит за рамки дозволенного, это становится невыносимым для участников матча», — отметила 27-летняя датчанка.

Теннисный матч закончился победой Пуиг. Пуэрториканка одолела Возняцки в 1/32 финала со счетом 0:6, 6:4, 6:4.

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