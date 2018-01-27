Определилась победительница Australian Open

Датчанка Каролина Возняцки обыграла Симону Халеп из Румынии в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом в субботу, 27 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч продлился 2 часа 53 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. В решающем сете Халеп вела с брейком со счетом 4:3, но затем проиграла три гейма подряд. Обе соперницы вызывали на корт врачей по ходу встречи.

Материалы по теме «Шарапова заслужила второй шанс» Легенда тенниса Борис Беккер — о российских игроках и разрыве с Джоковичем

27-летняя датчанка выиграла первый турнир «Большого шлема» в карьере, до этого она потерпела два поражения в финалах: на Открытом чемпионате США в 2009 и 2014 годах. В понедельник Возняцки займет первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обойдя Халеп. Румынка потерпела третье поражение в финалах турниров «Большого шлема» после «Ролан Гаррос» в 2014 и 2017 годах.

В мужском финале, который пройдет в воскресенье, сыграют швейцарец Роджер Федерер и хорват Марин Чилич.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!