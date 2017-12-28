Проигравшая Шараповой белоруска рассказала о россиянке вне корта

Теннисистки относятся друг к другу с презрением, а Мария Шарапова ни с кем не общается во время турниров. Об этом рассказала первая ракетка Белоруссии Арина Соболенко. Ее слова приводит «Прессбол».

«В мужском теннисе охотнее идут на контакт, парни более общительны. В женском туре друг к другу относятся с некоторым презрением, что ли. Конечно, по-разному бывает, но в основном ситуация предсказуемая. Дружбы как таковой нет, только соперничество и жесткая конкуренция. Это чисто женское, мне кажется», — сказала Соболенко.

По словам 19-летней спортсменки, лучшие теннисистки мира не идут на контакт. «Серену Уильямс, например, за этот год я даже не видела. Маша Шарапова всегда сконцентрирована. Вся в себе. Как мне показалось, во время турнира она вообще ни с кем не общается, кроме своей команды. Во время награждения в Тяньцзине возможности поговорить с Шараповой не было. Улыбнулись друг другу, сфотографировались. Потом пересеклись в коридоре. Она пожелала удачи мне, а я ей», — рассказала она.

15 октября Соболенко проиграла Шараповой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Тянцзыне (Китай) со счетом 5:7, 6:7. Для 30-летней россиянки этот титул стал первым с мая 2015 года, когда она победила на турнире категории Premier в Риме.

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