Шарапова вылетела из Кубка Кремля после первого круга

Российская теннисистка Мария Шарапова вылетела из Кубка Кремля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга турнира 30-летняя спортсменка проиграла представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой в двух сетах со счетом 6:7, 4:6. Матч продолжался 1 час 55 минут. Шарапова 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Рыбариковой 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Шарапова впервые с 2007 года принимала участие в Кубке Кремля.

15 октября теннисистка стала победительницей турнира в Тяньцзине. Она обыграла 19-летнюю белорусскую спортсменку Арину Соболенко.

Для россиянки титул в Тяньцзине стал 37-м в Женской теннисной ассоциации (WTA) и первым после дисквалификации. В конце апреля этого года Шарапова вернулась на корт после 15-месячного отстранения за употребление мельдония.