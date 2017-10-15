Шарапова записала видеообращение к болельщикам перед Кубком Кремля

Российская теннисистка Мария Шарапова записала видеообращение болельщикам перед Кубком Кремля. Видео появилось в Twitter-аккаунте россиянки.

«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то, что я несколько часов назад сыграла свой финал, я с большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать Кубок Кремля. Я всех там жду», — сказала Шарапова.

Ранее теннисистка стала победительницей турнира в Тяньцзине. Она обыграла 19-летнюю белоруску Арину Соболенко. Для 30-летней россиянки титул в Тянцзыне стал 37-м в Женской теннисной ассоциации (WTA) и первым после дисквалификации.

Спортсменка впервые с 2007 года примет участие в Кубке Кремля. В первом круге ей предстоит сыграть со словачкой Магдаленой Рыбариковой.