Участник Олимпийских игр умер в 22 года

Эфиопский бегун, участник Олимпийских игр 2016 года Абади Хадис умер в возрасте 22 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Причина смерти не уточняется.

Легкоатлет дважды завоевывал бронзу на этапах «Бриллиантовой лиги» в 2018 году. Он также является бронзовым призером чемпионата мира по кроссу 2017 года. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Хадис занял 15-е место в забеге на десять тысяч метров. Отмечается, что спортсмен — один из пяти бегунов в истории, кому удалось преодолеть дистанцию в пять тысяч метров менее чем за 13 минут.

В апреле 2018-го бегун Мэтт Кэмпбелл умер после Лондонского марафона. На одном из участков дистанции 29-летний Кэмпбелл потерял сознание. Он был доставлен в больницу, где и скончался.

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