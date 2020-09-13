Умер двукратный чемпион Европы по боксу из СССР

Бывший боксер и двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР Евгений Горстков умер. Об этом сообщает ТАСС.

Именитому спортсмену было 70 лет. Федерация бокса России выразила соболезнования родным Горсткова, назвав его одним из самых ярких представителей советского бокса 1970-х. Причины смерти бывшего спортсмена не раскрываются.

Евгений Горстков — один из трех советских боксеров, которые проводили показательные бои с американцем Мухаммедом Али. В активе советского боксера две победы на чемпионате Европы. Он четырежды становился чемпионом страны. На счету Горсткова было 228 боев.

1 июня стало известно, что на 79-м году жизни умер чемпион СССР по боксу Николай Разумов. В 1970 году в качестве капитана советской команды он принимал участие во встрече боксеров СССР и США.