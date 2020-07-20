Описан приезд Мохаммеда Али в СССР

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов описал приезд американского боксера Мохаммеда Али в СССР. Его слова приводит «Советский спорт».

Смирнов вспомнил, как спортсмен посетил страну в 1978 году после того, как был признал лучшим боксером десятилетия в США. «Его тут принимали по высшему разряду, [генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид] Брежнев с ним встречался», — рассказал он. Почетный глава ОКР посетовал на то, что через два года Али присоединился к бойкоту Олимпиады в Москве, несмотря на то, что остался доволен поездкой в СССР.

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Али — один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов мира. Он становился олимпийским чемпионом в 1960 году, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пять раз признавался боксером года. За свою карьеру спортсмен провел 61 бой, одержав 56 побед (37 — нокаутом).

Олимпиада 1980 года известна бойкотом со стороны более чем 50 стран, которые протестовали против введения советских войск в Афганистан в 1979-м. Победителем медального зачета стала сборная СССР, завоевавшая 195 наград.