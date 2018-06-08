Трамп решил помиловать Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет помиловать американского боксера Мохаммеда Али, умершего в 2016 году. Его слова приводит NBC.

По словам американского лидера, он готовит рекомендации по делу Али. «Я думаю о Мохаммеде Али. Он тогда был не очень популярен, но о нем помнят. Я думаю об этом очень серьезно», — добавил президент.

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Али был осужден на пять лет тюрьмы за уклонение от военного призыва в 1967 году во время войны во Вьетнаме. Спортсмену также запретили выступать на ринге. Запрет был снят верховным судом США в 1971 году.

Али — один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов мира. Олимпийский чемпион 1960 года, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пять раз признавался боксером года. За свою карьеру спортсмен провел 61 бой, одержав 56 побед (37 — нокаутом).

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