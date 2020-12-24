Умер трехкратный чемпион мира по боксу

Американский боксер Фрэнки Рэндалл умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Boxing Scene.

Рэндалл страдал от деменции и повреждений мозга. Экс-спортсмен скончался в среду 23 декабря в доме престарелых. Первым о смерти ветерана сообщил бывший тренер Рэндалла Аарон Сноуэлл.

Рэндалл прославился противостоянием со знаменитым боксером Хулио Чавесом. На момент их встречи в активе последнего было 89 побед и одна ничья. В 1994 году он стал первым, кому удалось нанести Чавесу поражение.

Карьера Рэндалла продлилась с 1983 по 2005 год. Он трижды становился чемпионом мира в первом полусреднем весе, выигрывал пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и всемирного боксерского совета (WBC).

13 сентября стало известно о смерти бывшего боксера и двукратного чемпиона Европы в составе сборной СССР Евгения Горсткова. Именитому спортсмену было 70 лет.