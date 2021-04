Умер гитарист группы The Kingsmen Майк Митчелл

Гитарист американской рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 19 апреля.

Причина смерти музыканта не раскрывается.

Митчелл оставался последним участником оригинального состава коллектива, сформированного в городе Портленд, штат Орегон, в 1959 году. Он, в частности, принял участие в записи кавера композиции Louie Louie — песня, изначально записанная музыкантом Ричардом Берри в 1955-м, в исполнении The Kingsmen оказалась в топах американских чартов, прославив группу в Соединенных Штатах.

В дискографии The Kingsmen шесть студийных альбомов. Последняя пластинка, Up and Away, вышла в 1966 году. В настоящее время группа продолжает концертную деятельность.

13 апреля стало известно о смерти солиста группы «Песняры» Леонида Борткевича. Артисту был 71 год.